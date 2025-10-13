خبر في الجول - مد فترة الراحة.. تأجيل المران الأول لـ الأهلي تحت قيادة توروب

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 15:00

كتب : أحمد الخولي

وليد صلاح الدين - الأهلي - يس توروب

مد الأهلي فترة الراحة للفريق الأول، بسبب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبين الأول والثاني.

ونجح المنتخب الأول في التأهل لكأس العالم بعد الفوز على حساب جيبوتي في المغرب، بثلاثية نظيفة، قبل الفوز بهدف نظيف أمام غينيا بيساو مساء الأحد في ختام التصفيات على استاد القاهرة.

فيما خاض المنتخب الثاني مباراتين ودتيتين أمام المغرب والبحرين في معسكره المقام في المغرب استعدادا لخوض كأس العرب.

أخبار متعلقة:
الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يوم 31 أكتوبر كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي مدد فترة الراحة بسبب إجهاد اللاعبين الدوليين بعد خوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، على أن تستمر تدريبات اللاعبين المصابين اليوم الإثنين دون راحة لاستكمال برامج العلاج والتأهيل.

ويجتمع الأهلي لأول مرة بشكل كامل تحت قيادة الدنماكي يس توروب المدير الفني الجديد للفريق، في مران يوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصرًا.

كما علم FilGoal.com أن توروب قرر تأجيل التجمع الأول للفريق بسبب عدم وصول الجهاز المعاون للمدرب الدنماركي.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

فيما يقام كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد في قائمة المنتخب الأول 8 لاعبين، وهم محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه.

فيما يتواجد في قائمة المنتخب الثاني 3 لاعبين، وهم محمد شريف، وياسين مرعي، ومحمد مجدي أفشة.

الأهلي
نرشح لكم
الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يوم 31 أكتوبر محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي الإسماعيلي يعلن إجراء تغييرين في الجهاز الفني مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص اتحاد طنجة: الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام لسداد مستحقات معالي ومر شهر دون حلول
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الإمارات: سنقاتل أمام قطر لتحقيق حلم التأهل لـ كأس العالم 46 دقيقة | الوطن العربي
الحكم الرابع يدير المباراة.. كاف يجري 3 تغييرات على طاقم حكام الزمالك وديكيداها ساعة | الكرة المصرية
الرياضية: إصابة حارس اتحاد جدة لن تبعده عن المباريات ساعة | سعودي في الجول
دون كشف مدة غيابه.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لجراحة في الركبة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مد فترة الراحة.. تأجيل المران الأول لـ الأهلي تحت قيادة توروب ساعة | الدوري المصري
برشلونة يوضح إصابة فيران توريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يوم 31 أكتوبر 2 ساعة | الدوري المصري
مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515159/خبر-في-الجول-مد-فترة-الراحة-تأجيل-المران-الأول-لـ-الأهلي-تحت-قيادة-توروب