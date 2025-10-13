خبر في الجول - مد فترة الراحة.. تأجيل المران الأول لـ الأهلي تحت قيادة توروب

مد الأهلي فترة الراحة للفريق الأول، بسبب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبين الأول والثاني.

ونجح المنتخب الأول في التأهل لكأس العالم بعد الفوز على حساب جيبوتي في المغرب، بثلاثية نظيفة، قبل الفوز بهدف نظيف أمام غينيا بيساو مساء الأحد في ختام التصفيات على استاد القاهرة.

فيما خاض المنتخب الثاني مباراتين ودتيتين أمام المغرب والبحرين في معسكره المقام في المغرب استعدادا لخوض كأس العرب.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي مدد فترة الراحة بسبب إجهاد اللاعبين الدوليين بعد خوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، على أن تستمر تدريبات اللاعبين المصابين اليوم الإثنين دون راحة لاستكمال برامج العلاج والتأهيل.

ويجتمع الأهلي لأول مرة بشكل كامل تحت قيادة الدنماكي يس توروب المدير الفني الجديد للفريق، في مران يوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصرًا.

كما علم FilGoal.com أن توروب قرر تأجيل التجمع الأول للفريق بسبب عدم وصول الجهاز المعاون للمدرب الدنماركي.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

فيما يقام كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد في قائمة المنتخب الأول 8 لاعبين، وهم محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، وأحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه.

فيما يتواجد في قائمة المنتخب الثاني 3 لاعبين، وهم محمد شريف، وياسين مرعي، ومحمد مجدي أفشة.