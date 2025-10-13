برشلونة يوضح إصابة فيران توريس

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه فيران توريس.

وأصيب توريس في مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026 هذا الأسبوع.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فيران توريس في عضلات الخلفية لساقه اليسرى".

وأتم البيان "اللاعب لن يغيب عن الملاعب، وسيتبع خطة علاجية محددة".

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن توريس سيعود قبل المباراة المقبلة لبرشلونة ضد جيرونا يوم السبت المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وفاز منتخب إسبانيا على منافسه جورجيا بهدفين نظيفين، ليواصل تصدره للمجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا لكأس العالم برصيد 9 نقاط.

ويستعد الماتادور لمواجهة بلغاريا يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

