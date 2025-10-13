مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 14:27

كتب : FilGoal

مويس كين - إيطاليا

استبعد مويس كين من معسكر منتخب إيطاليا قبل مواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026.

وأجرى المنتخب الإيطالي بعد الظهر حصة تدريبية أخيرة، غادر خلالها مويس كين المعسكر.

مهاجم فيورنتينا خضع لفحوصات طبية صباح الاثنين وأوضحت أنه غير متاح لمباراة الثلاثاء ضد إسرائيل.

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر موقعه أن كين لم يتعافَ تمامًا من إصابة الكاحل الأيمن التي تعرض لها خلال مباراة السبت ضد إستونيا.

وواصل المنتخب الإيطالي انتصاراته مع مدربه جينارو جاتوزو وفاز خارج أرضه على مستضيفه المنتخب الإستوني 3-1 ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي، مويس كين في الدقيقة 5 وماتيو ريتيغي في الدقيقة 38 وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد المنتخب الإيطالي إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المنتخب النرويجي الذي ينفرد بـ 18 نقطة لكن المنتخب الإيطالي لعب مباراة أقل.

