منتخب إنجلترا يستعيد كين قبل مواجهة لاتفيا

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 14:05

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا - صربيا

شارك هاري كين قائد منتخب إنجلترا في التدريبات قبل يوم من مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كين تعافى من إصابة في الكاحل وشارك في مران الاثنين.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يلعب مهاجم بايرن ميونيخ ضد لاتفيا يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعدما أعلن منتخب إنجلترا استبعاد أولي واتكينز من المباراة ضد لاتفيا

وذلك لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية ضد ويلز.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن اللاعب سيعود إلى ناديه أستون فيلا.

وشارك واتكينز كأساسي أمام ويلز مستغلا غياب هاري كين بسبب الإصابة.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على ويلز وديا بثلاثة أهداف دون رد.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة لاتفيا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى محلق مؤهل للبطولة.

