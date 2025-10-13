برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو

أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة داني أولمو صانع إلعاب الفريق.

وتعرض أولمو للإصابة أثناء تواجده مع منتخب إسبانيا استعدادا لمواجهة جوريا وبلغاريا.

وأوضح برشلونة في بيانه تفاصيل الإصابة "داني أولمو تعرض للإصابة في الساق اليسري.. وسيعتمد تعافيه على تطورات الإصابة".

وكشف الاتحاد الإسباني في بيان له يوم الجمعة الماضي: "وصل اللاعب لمعسكر التدريب يوم الإثنين مصابا بالإجهاد العضلي وفقا لبيان نادي برشلونة، ومنذ ذلك الحين تحسنت أعراضه تدريجيا مع إتباع برامج العلاج والتدريب".

وأضاف بيان الاتحاد الإسباني وقتها "كان مقررًا أن يشارك اللاعب اليوم في جزء من التدريبات، ولكن أبلغ عن شعوره بآلام عضلية في ساقه اليسرى، ليخضع لمزيد من الفحوصات، وشخصت إصابته بإصابة عضلية، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في معسكر المنتخب ويعود لبرشلونة السبت".

وفاز منتخب إسبانيا على منافسه جورجيا بهدفين نظيفين، ليواصل تصدره للمجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا لكأس العالم برصيد 9 نقاط.

ويستعد الماتادور لمواجهة بلغاريا يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ولم يوضح برشلونة موقف أولمو من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأحد 26 أكتوبر.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بعد مرور 8 جولات مبتعدا عن ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين.

وساهم داني أولمو في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024 بعد الفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية.

ولعب أولمو 45 مباراة دولية سجل خلالهم 11 هدفا.