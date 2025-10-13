استبعاد مهاجم إنجلترا قبل مواجهة لاتفيا
أعلن منتخب إنجلترا استبعاد أولي واتكينز من مباراة الثلاثاء ضد لاتفيا في تصفيات كأس العالم.
وذلك لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية ضد ويلز.
وأوضح المنتخب الإنجليزي أن اللاعب سيعود إلى ناديه أستون فيلا.
وشارك واتكينز كأساسي أمام ويلز مستغلا غياب هاري كين بسبب الإصابة.
وكان منتخب إنجلترا قد فاز على ويلز وديا بثلاثة أهداف دون رد.
ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة لاتفيا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني.
ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى محلق مؤهل للبطولة.
