مؤتمر مدرب العراق: قد ألعب بتشكيل مختلف أمام السعودية.. وأيمن حسين جاهز

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

العراق × السعودية

يرى الأسترالي جراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي أن الحضور الجماهيري الغفير المتوقع في مباراة الثلاثاء سيشكل ضغطًا على المنتخب السعودي خلال مباراتهما الحاسمة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي الثلاثاء في ختام الملحق، على أن يضمن الفائز بطاقة التأهل المباشر للمونديال، فيما يصعد الأخضر لو انتهت المباراة بالتعادل.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية من المؤتمر الصحفي: "لدى السعوديين خياران للتأهل، الفوز أو التعادل، بينما نحن لا نملك سوى الفوز فقط. سنركز جهودنا بالكامل على تحقيق هذا الهدف، وقد ضمنا مشاركتنا في الملحق الآسيوي مبدئيًا الشهر المقبل".

وأضاف "الفترة الزمنية بين مباراتنا الأخيرة أمام إندونيسيا ومواجهة الثلاثاء مع السعودية قصيرة جدًا، لذا سأتابع مرحلة الاستشفاء لدى اللاعبين بعناية، ويمكنني اللعب بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاضت لقاء إندونيسيا".

وأكد أرنولد جاهزية اللاعب أيمن حسين للمباراة، مشيرًا إلى أنه يشارك حاليًا في التدريبات.

وواصل "مسيرتي التدريبية تمتد لأكثر من 40 عامًا، ومباراة الثلاثاء ستكون صعبة للغاية، لكننا سنسعى للفوز دون غيره".

وأكمل "لا أفكر في الإحصاءات بيني وبين المنتخب السعودي، وآخر مواجهة بيننا عندما كنت أدرب المنتخب الأسترالي، حيث خسرنا بركلة جزاء غير صحيحة".

الترتيب حاليا

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.

