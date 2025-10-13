نحو كأس العالم - نفاد تذاكر لقاء السعودية والعراق المرتقب في الملحق الآسيوي

نفدت تذاكر مباراة السعودية والعراق المرتقبة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وأعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي يوم الاثنين نفاد تذاكر المباراة.

وتستضيف السعودية مباريات المجموعة الثانية للملحق على أراضيها.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بفرصتين، التعادل أو الفوز، بينما يمني المنتخب العراقي نفسه بالفوز من أجل العبور للمونديال.

الترتيب حاليا

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.