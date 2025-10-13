مؤتمر رينار: مواجهة العراق أهم مباراة بتاريخي كمدرب.. وأحب التحديات والصعوبات

يشعر هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية أن مواجهة العراق في الجولة الأخيرة من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 هي الأهم في تاريخه كمدرب.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي الثلاثاء في ختام الملحق، على أن يضمن الفائز بطاقة التأهل المباشر للمونديال، فيما يصعد الأخضر لو انتهت المباراة بالتعادل.

وقال رينار في مؤتمر صحفي: "مباراة العراق بالنسبة لي هي أهم مباراة في تاريخي كمدرب وسأشرح ذلك بعد نهاية المواجهة".

وأضاف "جاهزون تمامًا للقاء العراق واللاعبين يستشعرون المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم".

وأكمل المدرب الفرنسي "ندرك أننا أمام محك حقيقي لتحقيق غايتنا وطموحنا بالوصول لبطولة كأس العالم 2026".

وتابع "مباراة العراق هي مباراة نكون أو لا نكون، المباراة تعني لنا الشيء الكثير ونرغب بأن نحقق التأهل للمونديال".

وواصل "تصريحات مدرب العراق بأن الضغط سيكون على السعودية في المواجهة؟ نحن نحب الضغوطات، وهذه ضغوطات إيجابية بالنسبة لنا".

واستمر "عدت إلى تدريب المنتخب السعودي بسبب ثقتي باللاعبين وثقتي أيضا برئيس الاتحاد السعودي لكرة القد، أحب التحدي والصعوبات، ولدينا دافع كبير في خطف بطاقة التأهل".

وأتم "أنا محظوظ بالعمل مع لاعبين مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي ودائماً أتحدث معهم، ونحن نستعد بهدوء وتركيز وليس لدينا هدف سوى الانتصار والتأهل".

الترتيب حاليا

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.