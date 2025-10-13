شكوك حول مشاركة جواو فيليكس أمام المجر
الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 11:39
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول قدرة جواو فيليكس مهاجم البرتغال على المشاركة أمام المجر في تصفيات كأس العالم.
ويصطدم المنتخب البرتغالي بالمجر يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وتدرب جواو فيليكس بشكل منفرد يوم الأحد واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.
مما يؤكد أن إصابته ليست خطيرة، لكن تطورات حالته حتى موعد المباراة ستبقى العامل الحاسم في أمر مشاركته.
وتعرض جواو فيليكس إلى إجهاد عضلي في التدريبات التي سبقت لقاء إيرلندا يوم السبت.
يذكر أن فيليكس انتقل إلى النصر السعودي قبل بداية الموسم الجاري وتألق في صفوفه.
إذ سجل 8 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات.
