منتخب السعودية يستعيد مهاجمه قبل مواجهة العراق المصيرية

استعاد المنتخب السعودي مهاجمه عبد الله الحمدان قبل مواجهة العراق المصيرية في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي الثلاثاء في ختام المجموعة الثانية من ملحق تصفيات آسيا المؤهل لكأس العالم.

وأوضحت جريدة الرياضية أن عبد الله الحمدان خاض التدريب الجماعي مساء الأحد، بعدما تعافى من نزلة برد أبعدته عن تدريب السبت.

وبدأت الحصة التدريبية بالإحماءات، تلتها تمارين للاستحواذ، وأخرى تكتيكية، ثم تقسيمة على نصف مساحة الملعب، وأخيرًا تمارين الإطالة.

ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في السابعة من مساء الاثنين، سيُسمَح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى منها.

الترتيب حاليا

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.