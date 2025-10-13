منتخب السعودية يستعيد مهاجمه قبل مواجهة العراق المصيرية

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

عبد الله الحمدان - السعودية ضد اليمن

استعاد المنتخب السعودي مهاجمه عبد الله الحمدان قبل مواجهة العراق المصيرية في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره العراقي الثلاثاء في ختام المجموعة الثانية من ملحق تصفيات آسيا المؤهل لكأس العالم.

وأوضحت جريدة الرياضية أن عبد الله الحمدان خاض التدريب الجماعي مساء الأحد، بعدما تعافى من نزلة برد أبعدته عن تدريب السبت.

أخبار متعلقة:
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2026 حتى الآن.. وموعد القرعة مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا هاني: سعيد بثقة حسام وإبراهيم حسن.. خالد صبحي: هذا ما طلبه منه العميد كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي

وبدأت الحصة التدريبية بالإحماءات، تلتها تمارين للاستحواذ، وأخرى تكتيكية، ثم تقسيمة على نصف مساحة الملعب، وأخيرًا تمارين الإطالة.

ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في السابعة من مساء الاثنين، سيُسمَح لوسائل الإعلام بحضور الربع ساعة الأولى منها.

الترتيب حاليا

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.

عبد الله الحمدان السعودية العراق الملحق الآسيوي
نرشح لكم
مؤتمر مدرب العراق: قد ألعب بتشكيل مختلف أمام السعودية.. وأيمن حسين جاهز نحو كأس العالم - نفاد تذاكر لقاء السعودية والعراق المرتقب في الملحق الآسيوي مؤتمر رينار: مواجهة العراق أهم مباراة بتاريخي كمدرب.. وأحب التحديات والصعوبات حجب 3700 تذكرة لمباراة السعودية العراق بعد تداولها في السوق السوداء الرياضية: غياب غبد الله الحمدان عن مران السعودية قبل لقاء العراق اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة الفيحاء استبعاد حارس اتحاد جدة من معسكر صربيا مدرب العراق: الضغط على منتخب السعودية أكبر
أخر الأخبار
منتخب إنجلترا يستعيد كين قبل مواجهة لاتفيا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو 24 دقيقة | الدوري الإسباني
طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
استبعاد مهاجم إنجلترا قبل مواجهة لاتفيا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب العراق: قد ألعب بتشكيل مختلف أمام السعودية.. وأيمن حسين جاهز ساعة | آسيا
استثناء لـ7 مواجهات كبرى.. كاف يعلن أسعار تذاكر أمم إفريقيا في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
المهمة الأولى - ويلشير مدير فني لـ لوتون تاون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515144/منتخب-السعودية-يستعيد-مهاجمه-قبل-مواجهة-العراق-المصيرية