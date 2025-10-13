أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس

أعلن نادي الزوراء العراقي الجهاز الفني الجديد للفريق بالكامل.

وقرر الزوراء رسميا تعيين عماد النحاس مدير فني للفريق، قبل يومين.

ووجه الأهلي الشكر للنحاس مساء الجمعة بعد تعاقده بشكل رسمي مع الدنماركي يس توروب.

وأعلن نادي الزوراء تعاقده مع النحاس وكتب: "من أم الدنيا الى بلد المجد والحضارة. عماد النحــاس مدرباً لزعيم العراق الأول".

وسيعاون النحاس، نجمي الإسماعيلي السابقين محمد محسن أبو جريشة، ومحمد فتحي.

وسيتشكل الجهاز الفني للزوراء بقيادة عماد النحاس من:

عماد النحاس .. المدير الفني للفريق

حسام فوزي.. المدرب المساعد

محمد محسن ابو جريشة.. المدرب المساعد

محمد فتحي.. مدرب حراس المرمى

مازن عبد الستار.. مدرب اللياقة البدنية

محمد هلال.. محلل فني

وسيخوض النحاس التجربة الخارجية الثانية بعدما درب التحدي الليبي موسم 2023-2024

كما سبق له العمل مديرا رياضيا لنادي المريخ السوداني.

ودرب النحاس في مصر كل من: أسوان - الشرقية - الرجاء - طنطا - الاتحاد السكندري - المقاولون العرب - طلائع الجيش - الأهلي.

حقق عماد النحاس لقب الدوري المصري موسم 2024-2025 مع الأهلي بعدما تولي المهمة خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وبدأ النحاس الموسم الحالي مساعدا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وبعد رحيل ريبيرو تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا وقاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد.