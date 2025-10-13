محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز

شدد محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر على شراسة المنافسة على المشاركة في كل المراكز بقميص منتخب مصر.

محمد صبحي النادي : الزمالك مصر

وخاض صبحي مباراة مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بالفوز 1-0.

وقال محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "أشكر حسام حسن على دعمه وثقته بي وكنت على قدر المسؤولية خلال اللقاء".

وأضاف "لعبت تحت قيادة حسام حسن في الاتحاد السكندري وأعلم كم يتعب ويعمل من قلبه".

وأكمل "سنغلق الصفحة وسنركز على بطولة إفريقيا وبالروح والعزيمة ودعم الجمهور سيحالفنا التوفيق".

وأتم "المنافسة في منتخب مصر في كل المراكز، حسام حسن يطالبنا بالتركيز لأن أي لاعب يمكنه اللعب والفرصة متاحة للجميع، وسعيد بارتداء قميص منتخب مصر".

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.