محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 02:18

كتب : FilGoal

محمد صبحي - منتخب مصر

شدد محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر على شراسة المنافسة على المشاركة في كل المراكز بقميص منتخب مصر.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

مصر

وخاض صبحي مباراة مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 والتي انتهت بالفوز 1-0.

وقال محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "أشكر حسام حسن على دعمه وثقته بي وكنت على قدر المسؤولية خلال اللقاء".

أخبار متعلقة:
على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي

وأضاف "لعبت تحت قيادة حسام حسن في الاتحاد السكندري وأعلم كم يتعب ويعمل من قلبه".

وأكمل "سنغلق الصفحة وسنركز على بطولة إفريقيا وبالروح والعزيمة ودعم الجمهور سيحالفنا التوفيق".

وأتم "المنافسة في منتخب مصر في كل المراكز، حسام حسن يطالبنا بالتركيز لأن أي لاعب يمكنه اللعب والفرصة متاحة للجميع، وسعيد بارتداء قميص منتخب مصر".

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

منتخب مصر محمد صبحي
نرشح لكم
كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي الإسماعيلي يعلن إجراء تغييرين في الجهاز الفني مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص اتحاد طنجة: الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام لسداد مستحقات معالي ومر شهر دون حلول المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر
أخر الأخبار
محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز ساعة | الدوري المصري
كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
هاني: سعيد بثقة حسام وإبراهيم حسن.. خالد صبحي: هذا ما طلبه منه العميد ساعة | منتخب مصر
على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
محمد حمدي: سعيد بأول أهدافي مع منتخب مصر.. ولاشين: سنبني على ما قدمناه مؤخرا 2 ساعة | منتخب مصر
مصطفى محمد: نريد أن يصبح التأهل لـ كأس العالم أمر معتاد 2 ساعة | منتخب مصر
زيزو: الوصول لكأس العالم كان أحد أحلامي.. والتصفيات كانت صعبة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515140/محمد-صبحي-المنافسة-في-منتخب-مصر-صعبة-بكل-المراكز