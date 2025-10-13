هاني: سعيد بثقة حسام وإبراهيم حسن.. خالد صبحي: هذا ما طلبه منه العميد

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 02:07

كتب : FilGoal

محمد هاني - مصر

أبدى محمد هاني لاعب منتخب مصر سعادته بثقة حسام حسن في قدراته.

خالد صبحي

النادي : المصري

محمد هاني

النادي : الأهلي

مصر

وانتصر منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال محمد هاني لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "مبروك لشعب مصر وفخور أني جزء من منتخب مصر ووسط هؤلاء اللاعبين، والإنجاز ليس سهلا واجتهدنا وتعبنا وأشكر الجماهير التي ساندتنا".

وأَضاف "شيء كبير أن يثق بي حسام وإبراهيم حسن، وهو شرف ما بعده شرف وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع".

وأتم "سنحضر أنفسنا لبطولة إفريقيا ومن بعدها كأس العالم".

ومن جانبه قال خالد صبحي لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "حسام حسن يبث الثقة في أي لاعب ينضم لمنتخب مصر، وأي لاعب يتشرف بارتداء قميص المنتخب".

وأتم "حسام حسن تحدثنا معنا بأن نغلق الصفحة ونركز على أمم إفريقيا والكل سيركز ويبذل أقصى جهده ليتواجد".

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

