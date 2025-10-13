على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 02:06

كتب : FilGoal

منتخب المغرب تحت 20 عاما - الشباب

حقق منتخب المغرب الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للشباب.

وتأهل منتخب الشباب لنصف نهائي كأس العالم للشباب ليسير على خطى المنتخب الأول الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022.

وكرر المغرب إنجاز الوصول لنصف نهائي كأس العالم للشباب بعد أن حقق الإنجاز في عام 2005.

سجل ثلاثية المغرب في المباراة كل من فؤاد زهواني وجاسم ياسين وجوشوا ويندير الذي أحرز بالخطأ في مرماه، بينما سجل كول كامبل هدف أمريكا الوحيد.

وسيلعب منتخب المغرب في نصف النهائي ضد الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى بين النرويج وفرنسا.

وستقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين الأرجنتين وكولومبيا يوم 16 أكتوبر الجاري.

المغرب أمريكا كأس العالم للشباب
