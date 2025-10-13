على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب
الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 02:06
كتب : FilGoal
حقق منتخب المغرب الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للشباب.
وتأهل منتخب الشباب لنصف نهائي كأس العالم للشباب ليسير على خطى المنتخب الأول الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022.
وكرر المغرب إنجاز الوصول لنصف نهائي كأس العالم للشباب بعد أن حقق الإنجاز في عام 2005.
سجل ثلاثية المغرب في المباراة كل من فؤاد زهواني وجاسم ياسين وجوشوا ويندير الذي أحرز بالخطأ في مرماه، بينما سجل كول كامبل هدف أمريكا الوحيد.
وسيلعب منتخب المغرب في نصف النهائي ضد الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى بين النرويج وفرنسا.
وستقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين الأرجنتين وكولومبيا يوم 16 أكتوبر الجاري.
نرشح لكم
بلال مظهر يسجل أول أهدافه ويقود رديف أولمبياكوس للفوز على كاليثيا تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز على فنلندا برباعية وتؤمن الصدارة بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن زيدان: بالطبع سأعود للتدريب ماركا: قطر تستضيف بطولة فيناليسيما بمواجهة الأرجنتين ضد إسبانيا في مارس قبول استقالة مدرب صربيا الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل