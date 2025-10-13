إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

أوضح إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي أن هدفه هو الاحتراف في أوروبا ورد على وجود عرض من الأهلي.

إبراهيم عادل النادي : الجزيرة

وربطت بعض التقارير مؤخرا اسم إبراهيم عادل بالانضمام للأهلي.

وقال إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "سنفرح اليوم وسعداء بالتأهل لكأس العالم وسنغلق الصفحة ولدينا هدف كبير في أمم إفريقيا ولن نكون ضيف شرف ونريد التتويج باللقب".

وشدد "أحاول تطوير نفسي وأحقق حلمي بالاحتراف في أوروبا، ومن خلال النادي والمنتخب سأحقق طموحي".

وأتم عن وجود عرض الأهلي قائلا: "ألعب في الجزيرة وأحترم النادي ولا أفكر في أي شيء،

ومن خلال الجزيرة سأحترف في أوروبا وهو هدفي".

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 على غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 في الجولة الأخيرة بمشاركة إبراهيم عادل أساسيا.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.