محمد حمدي: سعيد بأول أهدافي مع منتخب مصر.. ولاشين: سنبني على ما قدمناه مؤخرا

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 01:42

كتب : FilGoal

احتفال محمد حمدي بهدفه مع منتخب مصر - غينيا بيساو

شدد محمد حمدي ومهند لاشين ثنائي منتخب مصر أن التركيز الآن سيكون لكأس أمم إفريقيا 2025 بعد التأهل لكأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وقال محمد حمدي لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "أغلقنا صفحة التأهل لكأس العالم وسنركز في المعسكر المقبل على أمم إفريقيا".

وأضاف "سعيد بأول هدف لي مع منتخب مصر وثقة الجهاز الفني بي".

ومن جانبه قال مهند لاشين لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "من الرائع أننا حسمنا الصعود من المباراة السابقة، واليوم حققنا الفوز لإسعاد الجماهير الحاضرة، وسنبنى في الفترة المقبلة على ما فعلناه مؤخرا".

وأتم "سعيد بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع بيراميدز وتزداد سعادتي بالعودة من جديد مع منتخب مصر، وصعدنا لكأس العالم وسنركز على أمم إفريقيا".

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله من الجولة التاسعة بالفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 متفوقا على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

مهند لاشين محمد حمدي منتخب مصر تصفيات كأس العالم
