مصطفى محمد: نريد أن يصبح التأهل لـ كأس العالم أمر معتاد

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 01:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جيبوتي - مصطفى محمد

يرى مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ضرورة تحسينه لبعض الأشياء في مستواه خلال الفترة المقبلة.

وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقال مصطفى عبر قناة إم بي سي مصر عقب المباراة: "سعداء بالصعود لكأس العالم ونريد أن يصبح التأهل بعد ذلك معتادا، ومن الآن نطمح لتحقيق أفضل نتيجة في بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "الجيل الحالي يقدم كل ما لديه ووصلنا لنهائي 2021 والظروف لم تكن في صالحنا في النسخة الماضية، وسنبذل كل جهدنا لأننا نستحق الفوز باللقب لدينا أسماء كبيرة وسنحقق نتيجة إيجابية".

وأتم لدي 4 مباريات مع نانت بين توقفي أكتوبر ونوفمبر وقبل العودة مجددا لمنتخب مصر أريد تقديم أفضل أداء وأركز بشكل أكبر لتحسين ما ينقصني".

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 ليصل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

