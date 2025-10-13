زيزو: الوصول لكأس العالم كان أحد أحلامي.. والتصفيات كانت صعبة

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 01:20

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الأهلي

شدد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب منتخب مصر على رغبته في المشاركة بكأس العالم 2026.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

مصر

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم بعد تصدر مجموعته بالتصفيات.

وفاز منتخب مصر في الجولة الأخيرة على غينيا بيساو بهدف دون رد.

وقال زيزو عبر قناة أون سبورت 1 عقب المباراة: "بشكر كل الناس التي أسهمت في إنجاز الوصول لكأس العالم سواء جماهير أو إداريين أو لاعبين أو جهاز فني".

وواصل "المشاركة في كأس العالم كان أحد أحلامي والحمد لله صعدنا وأتمنى أكيد أن أتواجد في البطولة".

وتابع "أشكر الجماهير على الدعم طوال التصفيات وهم يستحقون لحظة مثل تلك".

وأتم "التصفيات بالكامل كانت صعبة ولكن اللاعبين حافظوا على تركيزهم طوال البطولة ولدينا لاعبين محترفين على أعلى مستوى وأيضا لاعبين مميزين من الدوري المحلي".

وحصل منتخب مصر على صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة.

أحمد مصطفى زيزو منتخب مصر تصفيات كأس العالم
