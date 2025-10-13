تريزيجيه: سأقاتل للفوز بلقب أمم إفريقيا.. وشعرنا اليوم بالصعود لكأس العالم

أبدى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر فخره بالتأهل لنهائيات كأس العالم، وشدد على القتال للتتويج بلقب أمم إفريقيا.

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 1-0 على غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 في الجولة الأخيرة.

وقال لاعب منتخب مصر عبر أون سبورت 1: "ليلة جميلة وشعرنا بأننا صعدنا كأس العالم لأننا احتفلنا وسط أهلنا والهدف الآن هو أمم إفريقيا التي سنقاتل من أجلها".

وأَضاف "أنتظر معسكر منتخب مصر دائما وأن أشارك في تصفيات كأس العالم مرتين وأصل لنهائي أمم إفريقيا فهذا أمر رائع".

وأكمل "معنا مدرب وجيل محترم وسنبدأ العمل لبطولة أمم إفريقيا".

وأتم "كان من الصعب عليّ أن أخسر نهائي أمم إفريقيا مرتين وسأقاتل في الملعب لتحقيقها".

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.