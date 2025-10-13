إبراهيم حسن: لماذا لا نحقق نتائج المغرب في كأس العالم

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 01:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر - إبراهيم حسن

يرى إبراهيم حسن المدرب العام لمنتخب مصر أن تحقيق نتائج المغرب في كأس العالم ليس مستحيل.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026 بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات بهدف دون رد.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة أون سبورت 1: "صلاح قاد مصر للوصول لكأس العالم مرتين وهذا شيء كبير ووجوده دائما مهم للاعبين الذين يحبونه، والروح المتواجدة بين اللاعبين تفوق الوصف ولهذا أكرمنا الله بالوصول للمونديال".

وتابع "لم يكن مشوار التصفيات سهلا ولكن هذا الشعور يصل لأننا تعبنا وواجهنا مواقف صعبة طوال المشوار، ومنها أننا بدأنا معسكر دولي بـ 6 لاعبين فقط لأن الأندية لم توافق على ترك اللاعبين".

وأضاف "لماذا لا نحقق نفس نتائج المغرب في كأس العالم؟ لقد فزنا عليهم في نسخة 2021 ونحن مصر وإذا كانت المنظومة بالكامل خلفنا نستطيع فعل أي شيء".

وأتم "أي بطولة سنشارك فيها سنقاتل للتتويج بها ولا يوجد شيء بالنسبة لنا يسمى بالتمثيل المشرف في كأس العالم، وطموحنا في أمم إفريقيا يفوق طموح الناس وأنا أشعر بالحزن إذا خسرت أي مباراة حتى لو ودية وسنحاول المنافسة حتى المباراة الأخيرة في أمم إفريقيا وكأس العالم".

وأنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 26 نقطة.

