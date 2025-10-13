حسام حسن: أتشرف بالتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا.. وصلاح شقيقي الأصغر

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 00:53

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أبدى حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر فخره بالتأهل لكأس العالم 2026 ووصف محمد صلاح قائد المنتخب بشقيقه الأصغر.

وانتصر منتخب مصر على غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 2026 بهدف دون رد في استاد القاهرة الدولي.

وقال المدير الفني لـ منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "أريد أن يشعر الجمهور بالسعادة، أردنا تحقيق الفوز ليساعدنا في التصنيف قبل قرعة كأس العالم".

وأضاف "منتخب مصر من ضمن المرشحين لكأس أمم إفريقيا وسنقاتل للتتويج بها لأننا منتخب مصر، ونستعد للبطولة لأنها إعداد مهم لكأس العالم، وستكون البطولة صعبة لأنها تقام في شمال إفريقيا".

وأكمل "شرف لي أن أتأهل لكأس العالم كلاعب ومدرب".

وأردف "اجتهدنا وجعلنا التصفيات سهلة لأن لدينا لاعبين عظماء، نزلنا بالمعدل العمري لـ 25 عاما وهو أمر رائع".

وواصل "طلبت من اللاعبين قبل المباراة الفوز لإسعاد الجماهير الحاضرة، لأن منتخب غينيا بيساو ليس سهلا ولديه محترفين في أوروبا".

وتابع "كل مرحلة لها وقتها واستعدادها، الآن نستعد لأمم إفريقيا وسنزيد الانسجام وسنطور اللاعبين".

واستدرك "عانينا في التوقف الدولي الحالي من ضيق الوقت لأننا لعبنا بعد 3 أيام من بداية التوقف الدولي، واللاعبون رجال، لدينا غيابات عديدة تصل لفريق كامل، والبعض عائد من الإصابة".

وأكمل "محمد صلاح أخي الصغير وابني الكبير، وهو فخر لمصر، وحاول البعض إحداث وقيعة بيننا، هو خلوق وذكي ويتعامل باحترافية".

وأتم "خضنا التصفيات بدون أن نخسر أي مباراة وهناك من شعر بالحزن لأننا لم نخسر أي مباراة".

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

حسام حسن منتخب مصر تصفيات كأس العالم
