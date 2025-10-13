بلال مظهر يسجل أول أهدافه ويقود رديف أولمبياكوس للفوز على كاليثيا

حقق الفريق الثاني لأولمبياكو الفوز على كاليثيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويشارك الفريق الثاني لأولمبياكوس في دوري الدرجة الثانية اليوناني.

وسجل بلال مظهر عبد الرحمن أول أهدافه بقميص أولمبياكوس منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الحالي وأسهم في تحقيق الفوز.

وتكفل ماتيو فالبوينا النجم الفرنسي في تسجيل الهدفين الآخرين لأولمبياكوس في المباراة.

بلال سجل هدف التقدم لأولمبياكوس في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من زميله لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

الفوز رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الجنوبية بدوري الدرجة الثانية اليوناني.