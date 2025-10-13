بلال مظهر يسجل أول أهدافه ويقود رديف أولمبياكوس للفوز على كاليثيا

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

بلال مظهر - أولمبياكوس اليوناني

حقق الفريق الثاني لأولمبياكو الفوز على كاليثيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويشارك الفريق الثاني لأولمبياكوس في دوري الدرجة الثانية اليوناني.

وسجل بلال مظهر عبد الرحمن أول أهدافه بقميص أولمبياكوس منذ الانضمام للفريق في بداية الموسم الحالي وأسهم في تحقيق الفوز.

أخبار متعلقة:
بلال مظهر إلى أولمبياكوس اليوناني عودة لـ اليونان.. بلال مظهر ينضم لـ لاميا هل سيلعب تحت قيادة فابريجاس؟ رابطة الدوري الإيطالي تكشف حقيقة انضمام بلال مظهر لـ كومو سيجاور ناني.. إشتريلا أمادورا يضم بلال مظهر

وتكفل ماتيو فالبوينا النجم الفرنسي في تسجيل الهدفين الآخرين لأولمبياكوس في المباراة.

بلال سجل هدف التقدم لأولمبياكوس في الدقيقة 31 مستغلا تمريرة من زميله لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

الفوز رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة العاشرة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الجنوبية بدوري الدرجة الثانية اليوناني.

بلال مظهر عبد الرحمن أولمبياكوس
نرشح لكم
على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز على فنلندا برباعية وتؤمن الصدارة بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن زيدان: بالطبع سأعود للتدريب ماركا: قطر تستضيف بطولة فيناليسيما بمواجهة الأرجنتين ضد إسبانيا في مارس قبول استقالة مدرب صربيا الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل
أخر الأخبار
محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز 2 ساعة | الدوري المصري
كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
هاني: سعيد بثقة حسام وإبراهيم حسن.. خالد صبحي: هذا ما طلبه منه العميد 2 ساعة | منتخب مصر
على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
محمد حمدي: سعيد بأول أهدافي مع منتخب مصر.. ولاشين: سنبني على ما قدمناه مؤخرا 3 ساعة | منتخب مصر
مصطفى محمد: نريد أن يصبح التأهل لـ كأس العالم أمر معتاد 3 ساعة | منتخب مصر
زيزو: الوصول لكأس العالم كان أحد أحلامي.. والتصفيات كانت صعبة 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515128/بلال-مظهر-يسجل-أول-أهدافه-ويقود-رديف-أولمبياكوس-للفوز-على-كاليثيا