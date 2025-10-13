هدف يحدث لأول مرة يقود منتخب مصر للفوز على غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 00:02

كتب : إسلام أحمد

احتفال محمد حمدي بهدفه مع منتخب مصر - غينيا بيساو

انتصر منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

سجل الهدف محمد حمدي.

وحسم منتخب مصر تأهله لنهائيات كأس العالم 2026 في الجولة الماضية بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

التشكيل

بدأ محمد صبحي أساسيا لأول مرة في تشكيل منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026 في غياب محمد الشناوي.

وقاد مهند لاشين وأحمد نبيل "كوكا" وسط منتخب مصر لتعويض غياب حمدي فتحي ومروان عطية بسبب الإيقاف.

في المقابل قاد بيتو مهاجم إيفرتون الإنجليزي هجوم غينيا بيساو.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر ضاغطا بشكل مبكر لتسجيل الهدف الأول وفي الدقيقة 9 تحصل منتخب مصر على ركلة ركنية.

ومن لعبة سريعة أرسل أحمد نبيل "كوكا" عرضية متقنة حوّلها محمد حمدي برأسية في الشباك معلنا تقدم المنتخب بهدف دون رد.

هدف يحمل أول تمريرة حاسمة لكوكا بقميص مصر وأول هدف لمحمد حمدي مع المنتخب.

وبات ظهير بيراميدز اللاعب رقم 11 الذي يسجل بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وفي الدقيقة 16 مرت رأسية إبراهيم عادل أعلى العارضة.

منتخب مصر حاول في أكثر من مرة في الدقائق التالية من كرات عرضية لكن لم تجد من يحولها صوب المرمى.

وحاول إبراهيم عادل مجددا بتسديدة مرت بعيدة في الدقيقة 43.

وقبل إطلاق الحكم لصافرة النهاية ارتدت رأسية زيزو من العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، كاد بيتو مهاجم إيفرتون أن يسجل هدف التعادل مستفيدا من خطأ ياسر إبراهيم في التشتيت لكن الكرة مرت بجوار قائم صبحي.

وبعد مرور 7 دقائق سدد تريزيجيه كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس على مرتين.

وفي الدقيقة 57 لم يستطع مصطفى محمد تحويل عرضية محمد هاني في الشباك بل مرت الكرة ضعيفة بجوار القائم.

وأجرى حسام حسن تغييرا بمشاركة محمود صابر بدلا من كوكا في الدقيقة 68.

وبعد 11 دقيقة شارك أحمد عيد وأسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد وزيزو.

وكاد أن كامارا أن يسجل بتسديدة من لمسة واحدة مرت بسلام بجوار القائم الأيمن لصبحي.

وفي الدقيقة 90+1 شارك حسام عبد المجيد في آخر تغيير لمنتخب مصر بدلا من تريزيجيه، ومرت الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز مصر.

