كرة يد - الأهلي ينتصر على ريد ستار في بطولة إفريقيا

انتصر الأهلي على ريد ستار الإيفواري في الجولة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد بنتيجة 29-12.

وتستضيف الدار البيضاء بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 11 الى 20 أكتوبر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي بنتيجة 15-7، وحسم الأهلي الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 14-5.

وسجل أحمد عوض الله 6 أهداف كأكثر من سجل للأهلي في المباراة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم: الأهلي وJSK الكونغولي وريد ستار الإيفواري وميكيالي الإثيوبي.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:

إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد "كاستيلو" ومحسن رمضان وسيف هاني "فوكس" وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد "أوكا".

كما تضم معاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام"مودي" والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وعبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.

وتوج الأهلي بالبطولة في نسختها الماضية بعد الفوز على فلاورز البنيني في النهائي بنتيجة 43-22.

ويسعى رجال يد الأهلي للمنافسة بقوة من أجل التتويج باللقب القاري.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في مايو الماضي.

