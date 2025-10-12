استعدادا للسوبر الإفريقي.. بيراميدز يخسر من وي وديا بدون الدوليين

حقق وي فوزا وديا على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة الودية أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وخاض بيراميدز المباراة دون اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم.

سجل ثنائية بيراميدز في المباراة كل من دودو الجباس وإيفرتون دا سيلفا.

الشوط الأول انتهى بتقدم وي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح بيراميدز في تسجيل هدفين متتاليين قبل أن يسجل وي هدفين جديدين ليحقق الفوز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان يوم السبت 18 أكتوبر في كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك بيراميدز في السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.