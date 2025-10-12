استعدادا للسوبر الإفريقي.. بيراميدز يخسر من وي وديا بدون الدوليين

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

حقق وي فوزا وديا على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة الودية أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وخاض بيراميدز المباراة دون اللاعبين الدوليين الذين يشاركون مع منتخبات بلادهم.

دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي أساسي لأول مرة أمام الجيش الرواندي قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان وعودة إكرامي أمام الجيش الرواندي

سجل ثنائية بيراميدز في المباراة كل من دودو الجباس وإيفرتون دا سيلفا.

الشوط الأول انتهى بتقدم وي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح بيراميدز في تسجيل هدفين متتاليين قبل أن يسجل وي هدفين جديدين ليحقق الفوز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نهضة بركان يوم السبت 18 أكتوبر في كأس السوبر الإفريقي.

ويشارك بيراميدز في السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.

بيراميدز وي
التعليقات
