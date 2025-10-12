الإسماعيلي يعلن إجراء تغييرين في الجهاز الفني

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 23:17

كتب : FilGoal

ميلود حمدي - مدرب الإسماعيلي

أجرى ميلود حمدي المدير الفني لـ الإسماعيلي إجراء تعديلات على الجهاز الفني.

ويأتي ذلك بعد طلبه الاستغناء عن الثنائي حمادي صغير المدرب العام ووليام شميدت مدرب الأحمال.

وسيشغل عبد الله الشحات ومحمد أيمن على الترتيب المنصبين.

واستقر أحمد العجوز رئيس قطاع الكرة في النادي على تشكيل الجهاز الفني الجديد والذي جاء كالتالي

ميلود حمدي مدير فني

عبد الله الشحات مدرب عام

أحمد عبد العزيز "مودي" مدرب مساعد

سيد السويركي مدرب حراس مرمى

محمد أيمن حبيب مخطط الأحمال

ويتذيل الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل و8 هزائم بعد مرور 10 جولات.

ويستعد الإسماعيلي للقاء حرس الحدود في الجولة 11 يوم 18 أكتوبر الجاري.

