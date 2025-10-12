حجب 3700 تذكرة لمباراة السعودية العراق بعد تداولها في السوق السوداء

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 22:57

كتب : FilGoal

جمهور منتخب السعودية في كأس العالم

حجبت منصة "ويبوك" 3700 تذكرة لمباراة منتخب السعودية ضد العراق بعد تداولها في السوق السوداء.

ويستعد المنتخبان لحسم بطاقة تأهل مباشرة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل عبر المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

وشددت المنصة أن منظومتها التقنية المطورة تعتمد على نظام إلكتروني متكامل يضمن حماية التذاكر من النسخ أو التداول غير المشروع، ما يساهم في حفظ حقوق الجماهير وضمان صحة عمليات الشراء.

وطُرحت التذاكر مرة أخرى للبيع بعد سحبها من السوق السوداء ليتثنى للجماهير حضور المباراة يوم الثلاثاء المقبل.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الأخيرة من الملحق نحو المونديال يوم الثلاثاء، بفرصة وحيدة للعراق وهي الفوز، مقابل فرصتين للسعودية بالفوز أو التعادل.

الترتيب حاليا

المجموعة الثانية

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

السعودية العراق تصفيات كأس العالم 2026
