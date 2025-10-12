الرياضية: غياب غبد الله الحمدان عن مران السعودية قبل لقاء العراق

يعود عبد الله الحمدان لتدريبات منتخب السعودية بعد تعافيه من المرض استعدادا لمباراة العراق الحاسمة في المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب الحمدان عن مران الأخضر السعودي اليوم السبت بسبب إصابته بنزلة برد.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية تدرب جميع اللاعبين تحت الفرنسي هيرفي رينار في ملعب الإنماء في جدة.

وكان منتخب السعودية قد فاز على إندونيسيا بنتيجة 3-2، وانتصر منتخب العراق على إندونيسيا بهدف دون رد.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الأخيرة من الملحق نحو المونديال يوم الثلاثاء، بفرصة وحيدة للعراق وهي الفوز، مقابل فرصتين للسعودية بالفوز أو التعادل.

الترتيب حاليا

المجموعة الثانية

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)