الرياضية: غياب غبد الله الحمدان عن مران السعودية قبل لقاء العراق

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

عبد الله حمدان

يعود عبد الله الحمدان لتدريبات منتخب السعودية بعد تعافيه من المرض استعدادا لمباراة العراق الحاسمة في المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وغاب الحمدان عن مران الأخضر السعودي اليوم السبت بسبب إصابته بنزلة برد.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية تدرب جميع اللاعبين تحت الفرنسي هيرفي رينار في ملعب الإنماء في جدة.

وكان منتخب السعودية قد فاز على إندونيسيا بنتيجة 3-2، وانتصر منتخب العراق على إندونيسيا بهدف دون رد.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الأخيرة من الملحق نحو المونديال يوم الثلاثاء، بفرصة وحيدة للعراق وهي الفوز، مقابل فرصتين للسعودية بالفوز أو التعادل.

الترتيب حاليا

المجموعة الثانية

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

