ضد غينيا بيساو.. محمد حمدي يسجل هدفه الدولي الأول بقميص منتخب مصر

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول ضد غينيا بيساو في المباراة المقامة على استاد القاهرة.

محمد حمدي النادي : بيراميدز مصر

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل محمد حمدي الهدف الأول لمصر في الدقيقة العاشرة برأسية بعد عرضية من أحمد نبيل "كوكا".

الهدف كان هو الأول لحمدي بقميص منتخب مصر في مباراته الـ 30 الدولية.

⚽🇪🇬 محمد حمدي يفتتح التسجيل من ضربة ركنية متقنة.. هدف يترجم تفوق الفراعنة من بداية اللقاء! 🔥



كما صنع كوكا هدفه الأول مع منتخب مصر.

وأصبح محمد حمدي اللاعب رقم 11 الذي يسجل بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

وجاء سجل المسجلين في عهد حسام حسن كالتالي:

محمد صلاح 7

تريزيجيه 6

إبراهيم عادل 3

رامي ربيعة 2

زيزو 2

مرموش 2

مصطفى محمد 1

مصطفى فتحي 1

محمد عبد المنعم 1

طاهر محمد طاهر 1

محمد حمدي 1.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 بعد ضمان صدارة المجموعة.