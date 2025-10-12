استعدادا لكأس العرب.. منتخب مصر الثاني يفوز على البحرين برباعية

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - أكرم توفيق - مروان حمدي

حقق منتخب مصر الثاني الفوز على البحرين بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت بالمغرب استعدادا لبطولة كأس العرب.

المباراة كانت هي الثانية لمنتخب مصر خلال معسكر أكتوبر الحالي بعد الهزيمة في المباراة الأولى من المغرب.

التشكيل

بدأ منتخب مصر المباراة بثلاثي هجومي مكون من ميدو جابر ومحمد شريف وأحمد عاطف "قطة".

Image

الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف وبدون فرص خطيرة سوى بتسديدة من قطة جاءت بجوار المرمى.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين تقدم عمرو السولية بالهدف الأول لمصر بتسديدة أرضية من خارج منقطة الجزاء.

وفي الدقيقة 50 أضاف ميدو جابر الهدف الثاني بتسديدة أخرى.

وكاد ميدو أن يسجل الهدف الثالث ولكن كرته اتردت من القائم.

وأضاف محمد شريف الهدف الثالث في الدقيقة 63 مستغلا تمريرة من قطة.

وأنهى مروان حمدي رباعية مصر برأسية في الدقيقة 92 مستغلا عرضية من ميدو جابر.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر

منتخب مصر الثاني البحرين كأس العرب
