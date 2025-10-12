انتهت تصفيات كأس العالم - مصر (1)-(0) غينيا بيساو.. انتصار الفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعدما في الجولة قبل الأخير على جيبوتي بنتيجة 3-0.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة من 9 مباريات ويليه بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

انتهت

ق 79: مشاركة أحمد عيد وأسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد وزيزو

ق 68: تغيير أول بمشاركة محمود صابر بدلا من أحمد نبيل كوكا

ق 57: عرضية محمد هاني ولمسة من مصطفى محمد تمر بجوار القائم مهدرا الهدف الثاني

ق 50: تصويبة قوية يتصدى لها الحارس على مرتين

ق 48: عرضية تمر من ياسر إبراهيم يتسلمها بيتو ويسدد كرة مرت بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: رأسية زيزو ترتد من العارضة

⚽🇪🇬 محمد حمدي يفتتح التسجيل من ضربة ركنية متقنة.. هدف يترجم تفوق الفراعنة من بداية اللقاء! 🔥



ق 10: جووول أووول... محمد حمدي يسجل الأول برأسية بعد ركنية نفذها زيزو

ق 9: عرضية أرضية من زيزو بعد توغل من الجهة اليمنى وتسديدة من مصطفى محمد يتصدى لها الحارس

بداية اللقاء في العاشرة مساءً