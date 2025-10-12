تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز على فنلندا برباعية وتؤمن الصدارة

حقق منتخب هولندا الفوز على فنلندا بأربعة أهداف دون مقاب في مباراة أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا بالجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

الفوز رفع رصيد هولندا للنقطة 14 في صدارة ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن فنلندا صاحبة المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن بولندا التي لعبت مباراة أقل.

تقدم دونيل مالين بالهدف الأول لهولندا في الدقيقة الثامنة مستغلا تمريرة من ممفيس ديباي.

وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 17 بعد عرضية أخرى من ديباي.

وسجل ديباي الهدف الثالث بنفسه من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وأنهى كودي جاكبو رباعية هولندا في الدقيقة 84 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسيلعب منتخب هولندا مباراته المقبلة ضد بولندا يوم 14 نوفمبر المقبل، بينما يلتقي منتخب فنلندا مع مالطا.