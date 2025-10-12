مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها

أدى ثلاثي الزمالك عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم في استاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك للقاء ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

ويعاني عدي الدباغ من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بينما يشكو الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة.

وخصص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، فقرة تدريبات بدنية وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات فقرة خاصة بالكرة.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة غدًا الاثنين، من التدريبات الجماعية، ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية.

ويلتقي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي السادسة مساء السبت 18 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة.