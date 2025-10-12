تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جيبوتي

يبدأ محمد صبحي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعدما في الجولة قبل الأخير على جيبوتي بنتيجة 3-0.

ويقود مصطفى محمد الهجوم في ظل غيابات عديدة أبرزها محمد الشناوي ومحمد صلاح للحصول على راحة.

أخبار متعلقة:
بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن تشكيل المنتخب الثاني - ميدو جابر وشريف في الهجوم.. ومرعي يقود الدفاع ضد البحرين مبابي: الناس في مدريد يحلمون برونالدو.. واللعب مع ميسي كان نعمة زيدان: بالطبع سأعود للتدريب

ويتواجد الثنائي مهند لاشين وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من مروان عطية وحمدي فتحي الغائبان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - أحمد نبيل "كوكا"

أمامهما: أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - - محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: مصطفي محمد

وعلى دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة من 9 مباريات ويليه بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

منتخب مصر تشكيل منتخب مصر غينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026
نرشح لكم
مباشر تصفيات كأس العالم - مصر (0)-(0) غينيا بيساو.. بداية اللقاء بث مباشر المنتخب الثاني - مصر (3)-(0) البحرين.. جووووول ثااالث تشكيل المنتخب الثاني - ميدو جابر وشريف في الهجوم.. ومرعي يقود الدفاع ضد البحرين خبر في الجول - التوأم يتواصل مع حسن شحاتة للاطمئنان على صحته.. وزيارة بعد التوقف أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال مواعيد مباريات الأحد 12 أكتوبر 2025.. مصر في ختام تصفيات المونديال أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم - مصر (0)-(0) غينيا بيساو.. بداية اللقاء 2 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز على فنلندا برباعية وتؤمن الصدارة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها 57 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو ساعة | منتخب مصر
بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن ساعة | الكرة الأوروبية
بث مباشر المنتخب الثاني - مصر (3)-(0) البحرين.. جووووول ثااالث 2 ساعة | منتخب مصر
تشكيل المنتخب الثاني - ميدو جابر وشريف في الهجوم.. ومرعي يقود الدفاع ضد البحرين 3 ساعة | منتخب مصر
مبابي: الناس في مدريد يحلمون برونالدو.. واللعب مع ميسي كان نعمة 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515115/تشكيل-مصر-صبحي-أساسي-في-المرمى-ولاشين-وكوكا-يقودان-الوسط-ضد-غينيا-بيساو