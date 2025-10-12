تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو

يبدأ محمد صبحي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعدما في الجولة قبل الأخير على جيبوتي بنتيجة 3-0.

ويقود مصطفى محمد الهجوم في ظل غيابات عديدة أبرزها محمد الشناوي ومحمد صلاح للحصول على راحة.

ويتواجد الثنائي مهند لاشين وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من مروان عطية وحمدي فتحي الغائبان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - أحمد نبيل "كوكا"

أمامهما: أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - - محمود حسن "تريزيجيه"

الهجوم: مصطفي محمد

وعلى دكة البدلاء: مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - حسام عبد المجيد - عمرو الجزار - خالد صبحي - أحمد عيد - محمود صابر - مصطفى فتحي - أسامة فيصل.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة من 9 مباريات ويليه بوركينا فاسو برصيد 18 نقطة ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.