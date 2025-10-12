بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم رحيل حارس مرماه بيركي أوزير عن معسكر الفريق.

وأشار الاتحاد إلى أن أوزير قد ترك المعسكر طوعا بعد عودة الفريق إلى إسطنبول بسبب استبعاده من تشكيل مباراة بلغاريا وتركيا.

وترك أوزير المعسكر دون الحصول على إذن من الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وشدد الاتحاد التركي على أن تصرف الحارس كان غير مقبولا أثناء فترة يحارب فيها الفريق من أجل التأهل لكأس العالم.

وقرر منتخب تركيا استدعاء محمد شنجزر بدلا من أوزير لقائمة المباراة المقبلة.

وكان منتخب تركيا قد فاز على بلغاريا بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان اغورتشان شاكير هو الحارس الأساسي لتركيا في المباراة.

ويستعد منتخب تركيا لخوض مباراة أخرى خلال فترة التوقف الدولي ضد جورجيا.

ويحتل منتخب تركميا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن إسبانيا صاحبة الصدارة.