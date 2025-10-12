بث مباشر المنتخب الثاني - مصر (3)-(0) البحرين.. جووووول ثااالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر الثاني ضد البحرين في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب.

ق63. جوووووول ثالث لمصر عن طريق محمد شريف بعد تمريرة من قطة.

ق59. القائم يمنع الثالث من ميدو جابر.

ق50. جووووووول الثاااني لمصر عن طريق ميدو جابر بتسديدة أرضية أخرى.

ق47. جوووووووول أول لمصر عن طريق عمرو السولية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. تسديدة من قطة بجوار المرمى.

ق30. مرور 30 دقيقة من عمر المباراة والنتيجة التعادل السلبي.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل