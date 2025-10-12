انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 19:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني - أكرم توفيق - مروان حمدي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر الثاني ضد البحرين في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق92. جووووول راااابع لمصر عن طريق مروان حمدي

ق63. جوووووول ثالث لمصر عن طريق محمد شريف بعد تمريرة من قطة.

ق59. القائم يمنع الثالث من ميدو جابر.

ق50. جووووووول الثاااني لمصر عن طريق ميدو جابر بتسديدة أرضية أخرى.

ق47. جوووووووول أول لمصر عن طريق عمرو السولية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. تسديدة من قطة بجوار المرمى.

ق30. مرور 30 دقيقة من عمر المباراة والنتيجة التعادل السلبي.

بداية المباراة

شاهد المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة بعد قليل

منتخب مصر الثاني البحرين
