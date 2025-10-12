انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين
الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر الثاني ضد البحرين في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العرب.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق92. جووووول راااابع لمصر عن طريق مروان حمدي
ق63. جوووووول ثالث لمصر عن طريق محمد شريف بعد تمريرة من قطة.
ق59. القائم يمنع الثالث من ميدو جابر.
ق50. جووووووول الثاااني لمصر عن طريق ميدو جابر بتسديدة أرضية أخرى.
ق47. جوووووووول أول لمصر عن طريق عمرو السولية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48. تسديدة من قطة بجوار المرمى.
ق30. مرور 30 دقيقة من عمر المباراة والنتيجة التعادل السلبي.
بداية المباراة
شاهد المباراة مباشرة من هنا
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
هدف يحدث لأول مرة يقود منتخب مصر للفوز على غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم ضد غينيا بيساو.. محمد حمدي يسجل هدفه الدولي الأول بقميص منتخب مصر استعدادا لكأس العرب.. منتخب مصر الثاني يفوز على البحرين برباعية انتهت تصفيات كأس العالم - مصر (1)-(0) غينيا بيساو.. انتصار الفراعنة تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو تشكيل المنتخب الثاني - ميدو جابر وشريف في الهجوم.. ومرعي يقود الدفاع ضد البحرين خبر في الجول - التوأم يتواصل مع حسن شحاتة للاطمئنان على صحته.. وزيارة بعد التوقف أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال