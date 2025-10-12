تشكيل المنتخب الثاني - ميدو جابر وشريف في الهجوم.. ومرعي يقود الدفاع ضد البحرين

أعلن حلمي طولان مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب تشكيل فريقه الذي سيلعب ضد البحرين.

ويلتقي منتخب مصر ضد البحرين وديا في المغرب استعدادا لبطولة كأس العرب.

ويشهد التشكيل تواجد ميدو جابر ومحمد شريف وأحمد عاطف "قطة".

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: كريم العراقي - أحمد سامي - ياسين مرعي - كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - غنام محمد.

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - محمد شريف - ميدو جابر.

وكان منتخب مصر قد لعب مباراة ودية أولى ضد المغرب وخسر بهدفين دون رد.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر