مبابي: الناس في مدريد يحلمون برونالدو.. واللعب مع ميسي كان نعمة

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 18:18

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

شدد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد على أنه يعتبر كريستيانو رونالدو بمثابة النموذج الذي يحتذى به.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

ريال مدريد

وقال مبابي في حوار مع شبكة موفي ستار: "كريستيانو رونالدو كان دائمًا نموذجًا ومثالًا لي، أنا محظوظ لأنني أستطيع التحدث معه، فهو يعطيني نصائح ويساعدني، وأعتقد أن في مدريد هو الرقم واحد واللاعب المرجعي للنادي".

وأضاف: "الناس في مدريد لا يزالون يحلمون بكريستيانو رونالدو بكل ما أنجزه، لكنني أريد أن أسلك طريقي الخاص، وآمل أن يحلم الناس بي أيضًا، وأن أكون في لحظة تاريخية بالنسبة لي، وآمل كذلك بالنسبة لريال مدريد".

وتابع "كان اللعب مع ليونيل ميسي نعمة، لم أكن أتوقع أن ألعب معه لأن حلمي كان دائما اللعب مع ريال مدريد ولم أتخيل يوما أنني سألعب في برشلونة"

ويعتبر كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأصيب مبابي أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا ليستبعد من مباراة ايسلندا المقبلة ويعود لاستكمال علاجه بالنادي.

كريستيانو رونالدو كيليان مبابي ريال مدريد
