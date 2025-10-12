زيدان: بالطبع سأعود للتدريب

كشف زين الدين زيدان أنه سيعود للتدريب من جديد بعد راحة دامت 4 سنوات.

ودرب زيدان ريال مدريد في ولايتين، ولا زال اسمه يتردد لتدريب منتخب فرنسا خلفا لديديه ديشامب.

وقال زيدان عبر Festival dello Sport: "بالطبع سأعود للتدريب".

وأضاف "في المستقبل لا أعلم، أشعر بأنني قادر على تدريب منتخب فرنسا في المستقبل، ورغم أنني لا أقصد حدوث ذلك الآن، لكن أود فعلها في يوم من الأيام، وسنرى".

وأتم "تدريب يوفنتوس؟ لا أعلم، لم يحدث ذلك سابقا، يوفنتوس مقرب لقلبي وقدموا لي الكثير منذ قدومي".

زيدان هو أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بنظامها الجديد.

صاحب الـ 53 عاما قاد ريال مدريد للتتويج بـ 11 لقبا متنوعا.

وبعد رحيله في 2021 عن تدريب الملكي ورغم ارتباط اسمه بالكثير من الأندية والمنتخبات إلا أنه لم يتخذ أي خطوة.