اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة الفيحاء

أصبح حسن كادش مدافع اتحاد جدة جاهزا للمشاركة في المباريات، وبات أحد خيارات البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب النمور الجديد، بدءًا من مواجهة الفيحاء المقبلة.

ويلعب اتحاد جدة ضد الفيحاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن كادش شارك في التدريبات الأيام الماضية، خلال فترة التوقف الدولية الجارية.

وتعرض كادش لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة المنتخب السعودي ضد هايتي في بطولة الكأس الذهبية، 15 يونيو الماضي، في سان دييجو الأمريكية.

وغاب المدافع الاتحادي منذ الإصابة عن المعسكر الصيفي الخارجي، وعن بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، والمواجهات الأربع الماضية في الدوري السعودي أمام الأخدود، والفتح، والنجمة، والنصر.

بالإضافة لمباراتي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين.

وخضع كادش إلى تدريبات لياقية بشكل انفرادي قبل فترة التوقف، تحت إشراف المعد البدني.