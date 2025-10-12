استبعاد حارس اتحاد جدة من معسكر صربيا

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

بريدراج رايكوفيتش - اتحاد جدة

أعلن منتخب صربيا استبعاد بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى اتحاد جدة و4 لاعبين آخرين من معسكر الفريق بسبب الإصابة.

ويستعد المنتخب الصربي لملاقاة أندورا يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعود رايكوفيتش إلى ناديه بسبب آلام في منطقة الفخذ الأيمن.

ويستعد النمور لمواجهة الفيحاء في الجولة الخامسة من الدوري السعودي يوم الجمعة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

ويغيب أكثر من لاعب عن صفوف صربيا، مثل نيكولا ميلينكوفيتش بسبب ضغط المباريات.

ولوكا يوفيتش بسبب إصابة متكررة في العضلة الضامة.

كما يغيب أندريا زيفكوفيتش بسبب إجهاد في العضلات، ودراجان روسيتش بسبب ارتفاع في درجة الحرارة.

وانضم الثلاثي لوكا لييسكيتش وفوك دراسكيتش وميهايلو تسفيتكوفيتش إلى معسكر صربيا استعدادا لملاقاة أندروا.

وكان المنتخب الصربي قد خسر أمام ألبانيا، قبل أن يتقدم دراجان ستويكوفيتش مدرب صريبا باستقالته التي قبلها الاتحاد الصربي لكرة القدم.

