ماركا: قطر تستضيف بطولة فيناليسيما بمواجهة الأرجنتين ضد إسبانيا في مارس

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - لامين جمال

تستضيف قطر منافسات بطولة فيناليسيما بين بطلي أمم أوروبا وكوبا أمريكا في مارس المقبل.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن فوز قطر باستضافة البطولة.

وأشار التقرير إلى إقامة المباراة على ملعب لوسيل الذي شهد نهائي كأس العالم 2022 والذي توجت به الأرجنتين.

وتقام المباراة يوم 28 مارس من عام 2026، على ملعب لوسيل بين الأرجنتين وإسبانيا.

وتقام منافسات فيناليسيما بين بطل أمم أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

وكانت النسخة الماضية قد أقيمت بين الأرجنتين وإيطاليا على ملعب ويمبلي.

ونجح منتخب الأرجنتين وقتها في التتويج باللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على الأتزوري.

وكانت قد أقيمت نفس الفكرة بنسختين سابقتين في 1985 و1993.

وحقق منتخب فرنسا وقتها لقب 1985 بالفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل.

بينما توجت الأرجنتين على حساب الدنمارك في 1993 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

الأرجنتين إسبانيا فيناليسيما قطر لوسيل
