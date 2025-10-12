قبول استقالة مدرب صربيا

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

صربيا

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم قبول استقالة دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا.

وذلك بعدما تقدم باستقالته عقب الخسارة من ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 يوم السبت.

ويتولى زوران ميركوفيتش مدرب منتخب تحت 21 عاما المنتخب الأول في مباراته القادمة أمام أندورا.

أخبار متعلقة:
الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي موناكو يعلن اسم مدربه الجديد رغم التوقف الدولي.. ميسي يسجل هدفين في انتصار إنتر ميامي على أتلانتا بالدوري الأمريكي بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية

ويقود ميركوفيتش التدريبات بداية من يوم الأحد، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني ستراهينيا باندوروفيتش، ولازار توميتش، وألكسندر كيروفسكي، وديجان أودافيتش، وبوجدان ميليشيفيتش.

وأوضح بيان الاتحاد الصربي: "فور عودته من أندورا، يوم الجمعة 17 أكتوبر، سيجتمع المجلس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الصربي، وسيتخذ كل القرارات الإضافية المتعلقة بالتغييرات في قيادة المنتخب الوطني.

وأعرب اتحاد كرة القدم الصربي عن امتنانه لدراجان ستويكوفيتش على كل ما فعله خلال السنوات الأربع والنصف الماضية كمدرب للمنتخب الصربي.

وتحتل صربيا المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، وفقدت آمالها في التأهل للمونديال.

صربيا دراجان ستويكوفيتش
نرشح لكم
ماركا: قطر تستضيف بطولة فيناليسيما بمواجهة الأرجنتين ضد إسبانيا في مارس الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل موناكو يعلن اسم مدربه الجديد كأس العالم للشباب - كولومبيا تُقصي إسبانيا.. والأرجنتين إلى نصف النهائي بالفوز على المكسيك تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا بحضور علم فلسطين وهاتريك هالاند.. النرويج تنتصر بخماسية وتقترب من كأس العالم ووكر: كنت أنانيا بالرحيل عن مانشستر سيتي
أخر الأخبار
اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة الفيحاء 23 دقيقة | سعودي في الجول
استبعاد حارس اتحاد جدة من معسكر صربيا 47 دقيقة | سعودي في الجول
ماركا: قطر تستضيف بطولة فيناليسيما بمواجهة الأرجنتين ضد إسبانيا في مارس 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبول استقالة مدرب صربيا ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - التوأم يتواصل مع حسن شحاتة للاطمئنان على صحته.. وزيارة بعد التوقف ساعة | منتخب مصر
النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص 2 ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - المغرب يستضيف منافسات الملحق الإفريقي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515106/قبول-استقالة-مدرب-صربيا