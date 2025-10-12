قبول استقالة مدرب صربيا

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم قبول استقالة دراجان ستويكوفيتش مدرب منتخب صربيا.

وذلك بعدما تقدم باستقالته عقب الخسارة من ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026 يوم السبت.

ويتولى زوران ميركوفيتش مدرب منتخب تحت 21 عاما المنتخب الأول في مباراته القادمة أمام أندورا.

ويقود ميركوفيتش التدريبات بداية من يوم الأحد، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني ستراهينيا باندوروفيتش، ولازار توميتش، وألكسندر كيروفسكي، وديجان أودافيتش، وبوجدان ميليشيفيتش.

وأوضح بيان الاتحاد الصربي: "فور عودته من أندورا، يوم الجمعة 17 أكتوبر، سيجتمع المجلس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الصربي، وسيتخذ كل القرارات الإضافية المتعلقة بالتغييرات في قيادة المنتخب الوطني.

وأعرب اتحاد كرة القدم الصربي عن امتنانه لدراجان ستويكوفيتش على كل ما فعله خلال السنوات الأربع والنصف الماضية كمدرب للمنتخب الصربي.

وتحتل صربيا المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، وفقدت آمالها في التأهل للمونديال.