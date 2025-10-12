خبر في الجول - التوأم يتواصل مع حسن شحاتة للاطمئنان على صحته.. وزيارة بعد التوقف

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 16:08

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن - منتخب مصر - إبراهيم حسن

تواصل التوأم حسام وإبراهيم حسن مع حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على صحته.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير الكرة قد تواصلا مع حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية.

ووعد التوأم، حسن شحاتة بزيارته في المستشفى عقب التوقف الدولي من أجل الاطمئنان على حالته الصحية والاحتفال بالتأهل إلى كأس العالم.

وتلعب مصر ضد غينيا بيساو مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم الفراعنة التأهل الرسمي لنهائيات مونديال 2026، وتصدر المجموعة.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وستشهد المباراة إراحة محمد صلاح وأفراد من العناصر الأساسية للمنتخب.

وسيسبق المباراة حفل غنائي لأحمد سعد وحمادة هلال كاحتفالية لتأهل مصر لنهائيات البطولة.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

وكشف كريم شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.

منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن حسن شحاتة
