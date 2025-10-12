النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 14:56

كتب : FilGoal

زيارة وفد الأهلي لـ حسن شحاتة

زار وفد من النادي الأهلي، حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأهدى وفد الأهلي قميص الفريق بالرقم 14 واسم حسن شحاتة خلال الزيارة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الزمالك في طريق الأهلي بقرعة كأس مصر.. والاتحاد بمشوار سكندري مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد.. وهذه أولوياته إدارية وطبية.. في الجول يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي دوري أبطال إفريقيا - إيجل نوار يعلن موعد مباراته ضد الأهلي

وكان عماد النحاس المدير الفني السابق ووليد صلاح الدين مدير الكرة على رأس الزائرين.

كما تواجد حسين الشحات وطاهر محمد وعمر كمال وأحمد عبد القادر لاعبو الفريق في الزيارة.

وكشف كريم شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.

الأهلي حسن شحاتة
نرشح لكم
اتحاد طنجة: الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام لسداد مستحقات معالي ومر شهر دون حلول المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر مران الزمالك - انتظام محمود جهاد بعد غياب استعدادا للقاء ديكيداها مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد.. وهذه أولوياته خبر في الجول - توروب يعقد جلسة مع الجهاز الطبي .. ويحصل على تقرير عن الحالة البدنية توروب: شعرت بعظمة الأهلي منذ وصولي.. ومتشوق للتعرف على القاهرة اتحاد طنجة لـ في الجول: سنشكو الزمالك لعدم سداد قيمة انتقال معالي
أخر الأخبار
النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص 58 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - المغرب يستضيف منافسات الملحق الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
سيف زاهر ونائب رئيس الزمالك السابق وشبانة ضمن المعينين بمجلس الشيوخ ساعة | الكرة المصرية
استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة في الجو قبل مواجهة بنين الحاسمة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل 2 ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - سيناريوهات التأهل لـ الملحق الإفريقي.. وإلغاء نتائج المركز الأخير 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515104/النحاس-وصلاح-الدين-على-رأس-وفد-من-الأهلي-لزيارة-حسن-شحاتة-وإهداء-خاص