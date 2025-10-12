النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص

زار وفد من النادي الأهلي، حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وخضع حسن شحاتة لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأهدى وفد الأهلي قميص الفريق بالرقم 14 واسم حسن شحاتة خلال الزيارة.

وكان عماد النحاس المدير الفني السابق ووليد صلاح الدين مدير الكرة على رأس الزائرين.

كما تواجد حسين الشحات وطاهر محمد وعمر كمال وأحمد عبد القادر لاعبو الفريق في الزيارة.

وكشف كريم شحاتة في وقت سابق عن الحالة الصحية لوالده أسطورة منتخب مصر كمدرب ولاعب.

وأوضح كريم شحاتة في وقت سابق لـ FilGoal.com: "والدي أجرى عملية جراحية في المعدة وسارت الأمور بشكل جيد وتحسنت حالته ولكنه سيستمر لفترة في العلاج".

يُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.