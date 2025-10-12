الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 14:34

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد أذربيجان

أعلن منتخب فرنسا اسم قائده الجديد خلال فترة التوقف الدولي الحالي في ظل غياب كيليان مبابي.

وكان ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قد أعلن خروج مبابي من المعسكر بسبب الإصابة أمام أذربيجان.

وكشف ديشاب في تصريحات للصحفيين عن اختيار الخارس مايك مانيان كقائد للفريق أمام أيسلندا يوم الاثنين.

وأوضح "مانيان سيرتدي شارة القيادة أمام أيسلندا أيضًا".

وتعرض مبابي لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مواجهة فرنسا ضد أذربيجان وخرج من الملعب وسلم الشارة لمانيان.

وأشار منتخب فرنسا إلى أن طبيب المنتخب قد أخبر ديشامب بصعوبة خوض مبابي لمواجهة أيسلندا.

واستبعد مبابي من معكسر فرنسا دون استدعاء لاعب بديل له.

وفازت فرنسا على أذربيجان بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل مبابي الهدف الأول لفرنسا في المباراة بمجهود فردي رائع.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة بنفس الكاحل خلال المباراة الأخيرة لريال مدريد قبل التوقف الدولي ولكنه انضم للمنتخب بشكل طبيعي وخاض مباراة أذربيجان التي شعر بالألم فيها من جديد.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق 5 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

