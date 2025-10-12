سيف زاهر ونائب رئيس الزمالك السابق وشبانة ضمن المعينين بمجلس الشيوخ

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 14:14

كتب : بسام أبو بكر

سيف زاهر - الرئيس التنفيذي لنادي زد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ المصري.

وشهدت تعيينات الرئيس السيسي تواجد ثلاثي رياضي ضمن القائمة.

ويتواجد سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - توروب يعقد جلسة مع الجهاز الطبي .. ويحصل على تقرير عن الحالة البدنية تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد

كما يتواجد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق.

وأيضا الإعلامي محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين السابق.

ويمنح الدستور رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وتضم قائمة المعينين أشخاص من مختلف المجالات من أجل الاستفادة من خبراتهم في دعم التشريعات الخاصة بالقوانين.

سيف زاهر مجلس الشيوخ محمد شبانة هاني العتال
نرشح لكم
النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص تصفيات كأس العالم - سيناريوهات التأهل لـ الملحق الإفريقي.. وإلغاء نتائج المركز الأخير كاف يعلن طرح تذاكر أمم إفريقيا غدا الإثنين.. وطريقة تسجيل بطاقة المشجع والتأشيرة أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال اتحاد طنجة: الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام لسداد مستحقات معالي ومر شهر دون حلول مواعيد مباريات الأحد 12 أكتوبر 2025.. مصر في ختام تصفيات المونديال المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب
أخر الأخبار
النحاس وصلاح الدين على رأس وفد من الأهلي لزيارة حسن شحاتة.. وإهداء خاص 59 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - المغرب يستضيف منافسات الملحق الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
سيف زاهر ونائب رئيس الزمالك السابق وشبانة ضمن المعينين بمجلس الشيوخ ساعة | الكرة المصرية
استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب نيجيريا ينجو من كارثة في الجو قبل مواجهة بنين الحاسمة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل 2 ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - سيناريوهات التأهل لـ الملحق الإفريقي.. وإلغاء نتائج المركز الأخير 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515101/سيف-زاهر-ونائب-رئيس-الزمالك-السابق-وشبانة-ضمن-المعينين-بمجلس-الشيوخ