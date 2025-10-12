سيف زاهر ونائب رئيس الزمالك السابق وشبانة ضمن المعينين بمجلس الشيوخ
الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 14:14
كتب : بسام أبو بكر
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ المصري.
وشهدت تعيينات الرئيس السيسي تواجد ثلاثي رياضي ضمن القائمة.
ويتواجد سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ.
كما يتواجد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق.
وأيضا الإعلامي محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضيين السابق.
ويمنح الدستور رئيس الجمهورية حق تعيين ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وتضم قائمة المعينين أشخاص من مختلف المجالات من أجل الاستفادة من خبراتهم في دعم التشريعات الخاصة بالقوانين.
