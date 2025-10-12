كيروش: حظوظ عمان في التأهل لا تزال قائمة

عبر البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان عن عدم رضاه عن نتيجة مواجهة الجولة الثانية من الملحق الآسيو أمام المنتخب الإماراتي.

وأكد كيروش فخره بما قدمه اللاعبون من أداء وروح عالية رغم ضيق فترة التحضير وضغط المباريات.

وقال كيروش في تصريحات نقلها الاتحاد العماني لكرة القدم: "لست راضيا عن النتيجة. لكنني فخور بفريقي وبما قدموه في المباراة رغم كل الظروف اللاعبون

صنعوا فرصا عديدة لم تُستغل، وكانوا يستحقون نتيجة أفضل".

وأضاف "نقص الوقت الكافي للراحة والتحضير كان من أبرز التحديات".

وتابع "كنا بحاجة إلى مزيد من الحيوية، لكن ذلك كان صعبا لاننا لم نملك وقتا كافيا للاستعداد إذ التحق اللاعبون بالمنتخب قبل يوم واحد فقط من انطلاق الملحق".

وأتم "حظوظ عمان في التأهل لا تزال قائمة، داعيا الجماهير إلى الفخر بما قدمه اللاعبون من جهد وروح قتالية عالية رغم كل التحديات".

وسيتأهل المنتخب العماني لملاقاة وصيف المجموعة الثانية في حالة خسارة قطر بأكثر من هدف في مباراة الجولة الأخيرة من الملحق.

الترتيب حاليا

المجموعة الأولى

1- الإمارات 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- قطر نقطة من مباراة..فارق أهداف 0

3- عمان نقطة من مباراتين.. فارق أهداف -1

سيناريوهات التأهل المباشر للمونديال

المجموعة الأولى

فوز الإمارات = تأهل الإمارات

فوز قطر = تأهل قطر

التعادل = تأهل الإمارات

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.